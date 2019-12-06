الكنيسة تعلن وفاة الراهب أغريس إثر حادث تصادم

أعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، مساء اليوم، عن تعرض الراهب القمص أوغريس الأنبا بيشوي والراهب القمص بنيامين الأنبا بيشوي لحادث سير أثناء سيرهما بسيارتهما الخاصة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، مما أدى إلى رحيل القمص أوغريس بينما يرقد القمص بنيامين في الرعاية المركزة بمستشفى الأنجلو.



كانت الكنيسة قد أعلنت عن عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللقاء السنوي السادس مع أساقفة الوجه القبلي والآباء الكهنة المسؤولين عن خدمة أخوة الرب.



وألقى قداسته خلال اللقاء كلمة وضح فيها أهمية التجديد من الداخل من خلال الآية الواردة في المزمور الخمسين: "قَلْبًا نَقِيًّا اخْلُقْ فِيَّ يَا اَللهُ، وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي.". وشدد على أهمية تجديد الفكر والخدمة والعلاقات والصحة.



وتم أيضًا خلال اللقاء استعراض أنشطة خدمة الرعاية الإجتماعية وبرامج الخدمة التي تطبق في مجالات التعليم والصحة ورفع مستوي المعيشة وأهمية تطبيق معايير التنمية في خدمة إخوة الرب علي مستوي الإيبارشيات، ونظام المتابعة الإلكترونية علي المستوي العام.