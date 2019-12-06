عاجل.. الملك سلمان يقدم التعازي لترامب في حادث إطلاق النار بولاية فلوريدا





أعلن ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الجمعة، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعبّر في هذه المكالمة عن تلقيه خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا " ببالغ الحزن والأسى"، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.





وقدّم الملك سلمان بن عبد العزيز تعازيه لترامب ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء لعاجل، كما أكد على أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي، الذي يكن للشعب الأمربكي الاحترام والتقدير.





كما أكد ملك المملكة العربية السعودية خلال الاتصال، على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات، التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.



