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الخطيب ينهي أزمة الجماهير في مباراة الأهلي والهلال

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:27 م
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محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
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نجح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في إنهاء الأزمة التي حدثت مع جماهير الأهلي خلال الشوط الأول من مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني.

 

وقبل بداية الشوط الثاني بلحظات قليلة توجه الخطيب إلى الجماهير الحمراء في مدرجات الثالثة شمال وطالبهم بتشجيع الفريق ووعدهم بحل أي أزمات تواجههم.

 

ويتقدم الأهلي على الهلال حاليًا بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ستاد السلام بالجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف، والتي أقيمت على ستاد رادس بتونس.

 

وجاء تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد فتحي - محمود وحيد

خط الوسط :  عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة"   وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.

 

وجاءت تشكيلة الهلال السوداني على النحو التالي:

 

جمال سالم - أبو عقلة عبد الله - محمد موسى الضي - السمؤل ميرغني - نذار حامد - سليم محمد - فارس عبد الله - نصر الدين الشغيل - أطهر الطاهر - محمد دراج - عبد اللطيف سعيد.

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الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب مجلس إدارة النادى رياضة دوري أبطال أفريقيا ازمة الجماهير

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