نجح نادي الرجاء البيضاوي المغربي في العودة من الكونغو بفوز مثير على فيتا كلوب بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





الرجاء البيضاوي يهزم فيتا كلوب ويشعل مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

وسجل سفيان رحيمي هدف المباراة الوحيد للرجاء فى الدقيقة 48في اللقاء الذي أقيم على ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية، كينشاسا اليوم.

وحصد الرجاء أول ثلاث نقاط له في المجموعة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الترجي التونسي 0 - 2 ، ليحتل المركز الثاني، فيما يبقى فيتا كلوب بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير بعد أن تلقى الهزيمة الثانية على التوالي.

وكان الرجاء البيضاوي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

الدفاع: سند الوزرفلي، عبد الرجيم شاكير، فابريس نغا، محمد الدويك

الوسط: فابريس نغوما، زكرياء الوردي، محسن متولي، ومحمود بنحليب

الهجوم: سفيان راحيمي، و حميدأحداد