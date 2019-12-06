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"ترسانة الإسكندرية": مصر ثاني دولة في العالم تنتج الفرقاطات "جويند" (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:19 م
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اللواء بحري أسامة فتحي
اللواء بحري أسامة فتحي
داليا الحسين
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قال اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إن الفرقاطات التي تعمل الترسانة على صناعتها هي نوع من السفن الحربية متوسطة الحجم، مشيرا إلى أن الفرقاطات تتميز بوجود تسليح على سطحها يحافظ على أمنها وسلامة القوات المتواجدة بها والحفاظ على تشكيل القوات البحرية.

وأضاف "فتحي" خلال حلقة لقاء خاص مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc"، مساء الجمعة أن مصر أول دولة في العالم بعد فرنسا تنتج نوع الفرقاطات "جويند"، مشيرا إلى أن بعض الدول تحاول إنتاج هذا النوع إلا أن برنامجهم لم يُظهر علامات النجاح حتى الآن.

ونوه إلى الشركة تعاقدت على بناء 3 فرقاطات للقوات البحرية انتهت من اثنتين بالفعل وانضمتا للقوات البحرية، وجارٍ العمل على الثالثة لتسليمها.
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توك شو ترسانة الإسكندرية اللواء بحري أسامة فتحي أخبار مصر

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