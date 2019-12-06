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مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:11 م
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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كشف إرنيستو فالفيردي عن قائمة برشلونة التي تستعد لخوض مباراة قوية أمام ريال مايوركا مساء غد السبت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

 

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا كل من:

 

حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجين- نيتو.

 

خط الدفاع: جيرارد بيكيه- صامويل أومتيتي- كليموه لينجليه- جونيور فيربو- موسى واجي- سيرجي روبرتو- توديبو.

 

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس- كارليس ألينا- فرينكي دي يونج- أرتورو فيدال- إيفان راكيتيتش.

 

خط الهجوم: ليونيل ميسي- لويس سواريز- أنطوان جريزمان- كارليس بيريز.

 

وشهدت القائمة استبعاد كل من أرثر ميلو لاعب خط الوسط بالإضافة إلى الموهبة الشاب أنسو فاتي.

 

ويلتقي برشلونة مع نظيره ريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3.

 

 

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قائمة برشلونة ريال مايوركا برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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