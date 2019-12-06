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"ترسانة الإسكندرية": المصريون هم من قاموا ببناء الفرقاطة البحرية (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:13 م
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اللواء بحري أسامة فتحي
اللواء بحري أسامة فتحي
داليا الحسين
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قال اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إن الشركة تعمل على تصنع وتصليح السفن بكل أنواعها، مشيرا إلى أن المصريين هم من قاموا ببناء الفرقاطة البحرية.

وأضاف "فتحي" خلال حلقة لقاء خاص مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc"، مساء الجمعة، أن عدد العمال يقدر بنحو 2500، بما يعادل 2500 أسرة تمثل كيان الترسانة البحرية، لافتا إلى أن 115 مهندسة شاركت في هذا العمل.

ولفت إلى أن متوسط أعمار العاملين يتراوح من 30 إلى 29 عاما هم من خريجي الجامعات الحكومية، متابعا: "نحن بجانب بناء الفرقاطة نبني جيل قادر على التسليح المصري بأيده وعقله".

وتابع أن الشركة تعمل على مشروعات هامة منها "المشروع المصري لبناء فرقاطات القوات البحرية"، وكذلك مشروع لبناء بارجات نيلية ووسائل نقل نهري، لشركة النيل للنقل النهري، والعمل على بناء 4 بارجات لهيئة ميناء الإسكندرية.

ونوه إلى أن الشركة تقدم مشاريع للمجتمع المدني، منها تنظيم برنامج تدريب صيفي لطلاب كليات الهندسة، وكذلك تنفيذ برنامج تعليمي تابع لوزارة التربية والتعليم ينفذ على 3 سنوات بعد المرحلة الإعدادية لطلاب التعليم الفني.
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توك شو ترسانة الإسكندرية الفرقاطة البحرية أخبار مصر

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