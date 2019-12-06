رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الاهلي الآن beIN SPORT HD

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي yalla shoot 7asryبقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر نظيره فريق الهلال السوداني اليوم الجمعة 6 ديسمبر GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية منkora live دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا YALA LIVE وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط في البطولة الأفريقية





وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني kora on line اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق حفيظ الدراجي.





موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة النادي الأهلي YALLA SHOOT ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.





تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني اليوم بدوري أبطال إفريقيا kora star

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: رمضان صبحي – جونيور أجايي – وليد أزارو.





بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب الأهلي والهلال في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا

ويتواجد النادي الهلال السوداني KORA ONLINE ف صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحدة خاضها حتى الىن في البطولة بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع بدون نقاط.youtube live.