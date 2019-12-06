تعليق عمرو أديب على الاتفاق بين أردوغان والسراج

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الاتفاق بين رئيس المجلس الرئاسى الليبي فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس "هزارًا أو تهويشًا"، وإنما هو اتفاق كامل يضمن لتركيا الحصول على نصف مساحة شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن من يعرف سياسة الرئيس التركي أردوغان، يدرك أنها سياسة الأمر الواقع، منوها بأنه تم الكشف عن بعض بنود الاتفاق ومنها أن أي من الطرفين التركي أو الليبي إذا وجد اكتشافات غازية فمن حق الطرف الآخر الاستفادة بها.



وأكد أن ما يفعله أردوغان أمر بالغ الخطورة، مضيفا: "أردوغان رجل توسعي، ويضمر شرًا"، معتبرا أن تركيا صورة أخرى لإسرائيل، مضيفا أن أردوغان يعيش على البلطجة، وفرض سياسة الأمر الواقع.

