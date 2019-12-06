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نتيجة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم AHLY VS AlHilal Omdurman

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:03 م
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بوابة الفجر
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يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي تحدي إفريقي جديد مساء اليوم الجمعة 6 – 12 – 2019 أمام فريق الهلال السوداني على أرضية ملعب "السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020.
وسقط الأهلي في "فخ" الهزيمة أمام النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "رادس" بتونس الاسبوع الماضي، ضمن منافسات الجولة الاولي من دور المجموعات الإفريقي، ليتذيل المارد الأحمر ترتيب المجموعة خلف الهلال والنجم ويمتلك كل منهما 3 نقاط، بينما بقي بلاتينيوم ستارز بدون نقاط ايضًا.

"ستاد الأهلي" يستضيف أول مباراة بين الأهلي والهلال السوداني:
مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT بدون تقطيع لمباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، تابع كورة لايف مباراة الأهلي اليوم الجمعة بجودة فائقة على رابط شغال (COOL KORA)، وتعتبر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني هي أول مباراة يخوضها المارد الأحمر على ملعبه الرسمي الجديد، وذلك بعدما حصل علي حق انتفاع ستاد السلام لمدة 25 عامًا بعد اتفاق مع شركة "ستادات القابضة" ووزارة الانتاج الحربي ليصبح الملعب الرئيسي للفريق ويستضيف مباريات المحلية والإفريقية في المرحلة القادمة، تابع مشاهدة مباشرة مباريات دور المجموعات الإفريقي YALLA KORA.

تعرف على موعد لقاء الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم الجمعة:
أعلن الاتحاد الإفريقي (CAF) موعد البث المباشر KOOORA 4 LIVE لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم الجمعة في تمام الساعة9:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، و 7:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الرياضية BEIN SPORTS HD 1 بتعليق الجزائري (حفيظ دراجي)، ويسبق المباراة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم في مقدمتهم محمد أبوتريكة ووائل جمعة ثنائي الأهلي السابقين، تابع بث مباشر NOW مباراة المارد الأحمر في دوري الأبطال الإفريقي.


التكافؤ يسيطر على مواجهات الأهلي والهلال السوداني الإفريقية:
متابعة بث مباشر KORA STAR لمباريات الأهلي الإفريقية، تابع كورة أونلاين مباريات دور المجموعات LIVE بدون تقطيع وبجودة فائقة، ويسيطر التكافؤ على مواجهات الأهلي والهلال السوداني في بطولات إفريقيا، حيث سبق وتقابل الفريقين في 6 مباريات سابقة، فاز كل منهما في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وسجل كل فريق 4 أهداف، ولم يحقق الأهلي أي فوز علي الهلال في السودان، مشاهدة بث مباشر KORA ONLINE للصدام المصري – السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا على رابط YOUTUBE بجودة تناسب جميع السرعات.

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