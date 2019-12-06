Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني (الشوط الثاني)| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر رابط بي ان سبورت المفتوحة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مغامرة إفريقية محفوفة بالمخاطر يخوضها الفريق الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، أمام ضيفه فريق الهلال السوداني على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.. تابع بث مباشر لمباراة الأهلي KOOORA 4 GOAL.

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم:
تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة، عندما تشير عقارب الساعة إلي التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، حيث يسعي المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم من أجل المنافسة على التأهل لدور الـ8 بالبطولة القارية.

ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية قبل لقاء الهلال السوداني:
مشاهدة بث مباشر COOL KORA مباريات دوري أبطال إفريقيا LIVE، تابع رابط شغال (KORA LIVE) لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بدون تقطيع وبجودة فائقة، تابع البث المباشر لمباراة الأهلي اليوم أونلاين، حيث يتصدر فريق الهلال ترتيب المجموعة بالتساوي مع النجم الساحلي ولكل منهما 3 نقاط، بينما لم يحقق الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي أي نقاط في المجموعة، تابع YALLA SHOOT بث مباشر المباراة الإفريقية.

حكم لقاء الأهلي والهلال يثير قلق الجماهير الحمراء:
متابعة بث مباشر YALLA LIVE مباراة الأهلي والهلال السوداني بدون تقطيع، ويدير المباراة تحكيميًا الدولي الجزائري لحلو بن براهم وحصل على الشارة الدولية عام 2016 لكنه يثير قلق الجماهير الأهلاوية قبل المباراة، حيث أنه لم يدير أي مباراة كبيرة في الفترة الماضية، كما أنه تعرض للإيقاف في وقت سابق من جانب الاتحاد الجزائري عام 2017 بسبب أحداث مباراة وفاق سطيف واتحاد الحراش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم:
يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الجمعة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ الدراجي، ويوفر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر YOUTUBE لمباراة الأهلي مساء الليلة بجودة فائقة، تابع بث مباشر المباراة الإفريقية للمارد الأحمر عبر رابط الأسطورة LIV7HD.

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ ساعة و 6 دقيقة

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ أقل من ساعتين

رابط ’’TIME SPORT’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NOW

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ ساعة و نصف

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني (الشوط الثاني)| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر رابط بي ان سبورت المفتوحة

منذ نصف ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الاهلي الآن beIN SPORT HD

منذ ثلث ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ 42 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا AHLY Africa

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ أقل من ساعتين

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YallaKora

منذ ساعة و 14 دقيقة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:24 م

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YallaKora

09:15 م

رابط ’’TIME SPORT’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NOW

08:48 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا AHLY Africa

08:39 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status