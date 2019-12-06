نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني (الشوط الثاني)| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر رابط بي ان سبورت المفتوحة

مغامرة إفريقية محفوفة بالمخاطر يخوضها الفريق الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، أمام ضيفه فريق الهلال السوداني على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.. تابع بث مباشر لمباراة الأهلي KOOORA 4 GOAL.





موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم:

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة، عندما تشير عقارب الساعة إلي التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، حيث يسعي المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم من أجل المنافسة على التأهل لدور الـ8 بالبطولة القارية.





ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية قبل لقاء الهلال السوداني:

مشاهدة بث مباشر COOL KORA مباريات دوري أبطال إفريقيا LIVE، تابع رابط شغال (KORA LIVE) لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بدون تقطيع وبجودة فائقة، تابع البث المباشر لمباراة الأهلي اليوم أونلاين، حيث يتصدر فريق الهلال ترتيب المجموعة بالتساوي مع النجم الساحلي ولكل منهما 3 نقاط، بينما لم يحقق الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي أي نقاط في المجموعة، تابع YALLA SHOOT بث مباشر المباراة الإفريقية.





حكم لقاء الأهلي والهلال يثير قلق الجماهير الحمراء:

متابعة بث مباشر YALLA LIVE مباراة الأهلي والهلال السوداني بدون تقطيع، ويدير المباراة تحكيميًا الدولي الجزائري لحلو بن براهم وحصل على الشارة الدولية عام 2016 لكنه يثير قلق الجماهير الأهلاوية قبل المباراة، حيث أنه لم يدير أي مباراة كبيرة في الفترة الماضية، كما أنه تعرض للإيقاف في وقت سابق من جانب الاتحاد الجزائري عام 2017 بسبب أحداث مباراة وفاق سطيف واتحاد الحراش.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم:

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الجمعة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ الدراجي، ويوفر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر YOUTUBE لمباراة الأهلي مساء الليلة بجودة فائقة، تابع بث مباشر المباراة الإفريقية للمارد الأحمر عبر رابط الأسطورة LIV7HD.



