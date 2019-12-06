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باحث سنغالي: مصر تلعب دورا محوريا في قيادة إفريقيا الجديدة (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:56 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الباحث السنغالي أداما جاي، إن قارة إفريقيا لديها رؤية للنهوض وأجندة واضحة المعالم لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في قيادة إفريقيا الجديدة.

وأضاف "جاي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن 60% من أراضي إفريقيا قابلة للزراعة، وهناك ملايين الشباب وعليهم الاستفادة من ذلك، لافتًا إلى أن القارة السمراء حاليا تنهض وباتت قادرة على جذب الاستثمارات.

وأكد الباحث السنغالي على ضرورة تخطي التحديات، وترتب الشؤون الدولية، مشددًا على ضرورة وجود استراتيجية موحدة للقارة السمراء، تعطي تجاه موحد لإفريقيا وحل المشاكل الداخلية والإرهاب.
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