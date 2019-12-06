محمد رمضان كشف سبب اتجاهه للغناء



إنما ظهر فيه "رمضان" قبل بدء الغناء يجاوب على سؤال يتوجه له دائما وهو لماذا اتجه للغناء رغم أنه ممثل، وأوضح أن دخوله للغناء كان بالصدفة.





حيث أنه بدأ باغنية لإعلان لكن الأغنية تخطت حدود الإعلان، ليقدم أغنية بعدها هي نمبر وان التي حققت نجاح كبير مما شجعه ليقدم بعدها مزيد من الأغاني، وكانت أصوات هتافات الجمهور المشجعة لرمضان ظاهرة بوضوح فى الفيديو.



جدير بالذكر أن محمد رمضان قدم عدد من الأغاني الناجحة جماهيريًا منها نمبر وان، ومافيا، واطلع الفضا، وآخر أغنياته كانت أغنية السلطان وحققت نجاح كبير مثل الأغاني السابقة.



وجاءت تعليقات متابعي رمضان على الإنستجرام أيضا مؤيدة له، حيث وصفه أحد جمهوره بملك اليوتيوب وآخر بالأسطورة وهو اسم مسلسل من مسلسلاته.





نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له من إحدى حفلاته خلال تواجده في موسم الرياض، وذلك على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".وكتب "رمضان"، أسفل الفيديو "جمهوري مصدر طاقتي وقوتي"، وأضاف هاشتاج جملته الشهيرة ثقة في الله نجاح، والفيديو لم يكن غنائي.