نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎ اعتماد ظهور نتيجة طلاب الثانوية برقم الملف والرقم القومي من خلال رابط موقع أكاديمية الشرطة الآن

نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎، نُقدم الآن لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية رابط سريع للاستعلام عن نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎، وذلك بعدما قامت وزارة الداخلية المصرية بإغلاق كافة طلبات التقديم وتم العمل على مراجعة الملفات والطلبات التم تقديمها من جانب هؤلاء الطلبة، وتعمل الوزارة يوميًا على متابعة كافة التطورات من أجل اعتماد ظهور نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎.

نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎

وخلال الساعات المقبلة، سيقوم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باعتماد نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎ برقم الملف والرقم القومي لمن اجتازوا الا ختبارات الخاصة بالكشف الطبي على الموقع الإلكتروني، وبعد ذلك سيتم الاستطلاع على هذه الخدمة إلكترونيًا عبر موقع أكاديمية الشرطة المصرية والتي سوف يعلن من خلالها رابط الاستعلام أونلاين.





وازدادت عمليات البحث عن نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎ بكثافة كبيرة حيث يتمكن جميع المتقدمين من الاطلاع و الاستعلام عن أسماء المقبولين في كليه الشرطه، وذلك عبر رابط موقع أكاديمة الشرطة للتعرف على النتيجة النهائية، ومع بدء اعتماد ظهور نتيجة أسماء المقبولين في كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎ .





نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎ أسماء المقبولين

نستعرض لكم أسماء المقبولين في نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎، وذلك بعد انتهاء أعمال التسجيل خلال شهر أغسطس الماضي، وبالتزامن مع تنسيق الثانوية العامة والأزهرية وقد قامت الأكاديمية بالعمل على مراجعة كافة الأوراق من جانب المتقدمين لاعتماد ظهور النتائج والمؤشرات النهائية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.





رابط نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎

يمكن الآن للمتقدمين التعرف على نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎ من خلال الدخول على موقع أكاديمة الشرطة المصرية عبر الرابط التالي ( اضغط هنا )، ثم الضغط على نتائج العام الدراسي 2020/2019، ثم كتابة رقم البطاقة ورقم الملف الخاص بالمُتقدم، بعد ذلك قم بالضغط على عرض النتائج، ثم طباعة المستند للاحتفاظ به في حال القبول في نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎.



