لأول مرة "فزاع" يقلد عمرو أديب وجورج قرداحي (فيديو)





حل الفنان هشام إسماعيل ضيفاً على برنامج "الجمعة فى مصر"، مع الدكتورة ياسمين سعيد على قناة "mbc مصر".



وتحدث "إسماعيل" عن كواليس العمل فى مسرحية "علاء الدين"، التى من المقرر طرحها فى منتصف ديسمبر فى موسم الرياض.



وقام هشام إسماعيل بتقليد كلا من الإعلامي عمرو أديب، والإعلامي جورج قرادحي على رغبة من الدكتورة ياسمين سعيد.



يذكر أن هشام إسماعيل موهوب فى تقليد الآخرين، حيث كان يقدم برنامج لتقليد الفنانين "من غير مقص" فى بداية مشواره الفني.



يشار إلى أن آخر أعمال هشام إسماعيل مسرحية "جوازة مرتاحة"، وشاركه فى البطولة كلا من "ريم البارودي، أحمد صفوت، منة عرفة"، ومن تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر.



كما أن هشام إسماعيل يستعد لعرض مسرحيته الجديدة "علاء الدين" مع الفنان "أحمد عز"، ويجسد فيها شخصية "جعفر الشرير"، والمسرحية من بطولة كلا من"أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت،كريم عفيفي، هشام إسماعيل، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.