مهنئا الإمارات بعيدها القومي.. عكاشة: الشيخ زايد العم الأكبر للشعب المصري



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن الإمارات لها مكانة خاصة في قلوب المصريين، مؤكدا أن المصريين يدركون جيدًا من يقف معهم فالأزمات والصعوبات التي تمر بهم، مضيفا أن الشيخ زايد مؤسس الإمارات على قواعد فولاذية صلبة.



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة، أن الإمارات أنشئت على قواعد من العمل والتطلع لمستقبل مزدهم دائما، معقبا: "رحم الله الشيخ زايد حبيب مصر وشعبها، وهو الوالد الأكبر للشعب الإماراتي، والعم الأكبر للشعب المصري".



توجه الإعلامي توفق عكاشة، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتمنيات بالتوفيق بمناسبة عيدها القومي الـ 48، مشيرًا إلى أن الإمارات تسير تحت ظل قيادة حكيمة.