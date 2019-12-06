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​كورة أون لاين مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة الدوري الايطالي 2019/2019

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:27 م
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مشاهدة مباراة انتر وروما
مشاهدة مباراة انتر وروما
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​كورة أون لاين مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019/2019
 
وفي أخر مواجهة جمعت بين الفريقين وقع انتر ميلان في فخ التعادل الايجابي أمام نظيره روما وانتهت المباراة بنتيجة 1-1 ، واحرز الهدف الاول اللاعب "ستيفان الشعراوي " في الدقيقة 14 من بداية الشوط الاول لصالح روما ، ثم احرز اللاعب " ايفان بيريسيتش " هدف التعادل لصالح انتر ميلان في الدقيقة 61 من عمر وزمن المباراة علي ملعب "سان سيرو" وذلك في يوم 20 من شهر أبريل في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الدوري الايطالي الدرجة الاولي في الموسم الماضي .

​كورة أون لاين مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019/2019
 
يسعي انتر ميلان في التغلب علي نظيره روما و الانفراد بصدارة الدوري واسعاد جماهيره ويأتي انتر ميلان في الصدارة برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه يوفنتوس الذي يمتلك 36 نقطة ، بينما يسعي روما لتحسين مركزه وتعزيض النقاط التي فقدها في المبارات التي تعثر فيها وخطف الثلاث نقاط من روما ، ولاكن أنتر ميلان يتطلع للبقاء في القمة ويحاول بقدر الامكان أن يعثر روما في مباراى اليوم ، واضعاً في اعتبارة مباراة يوفنتوس التي سيخوضها يوم السبت المقبل مع نظيره صاحب المركز الثالث لاتيسو الذي يمتلك 30 نقطة ، ويمتلك روما المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن نظيره لاتسيو.

​كورة أون لاين مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019/2019
 
وصرح لاعب روما "جوردان فيرتو "  قائلاً أنتر ميلان في القمة ونحن في المركز الخامس فزنا في ثلاثة مبارات متتالية ونسعي لتقديم افضل اداء لنا وخطف الثلاث نقاط  في ميلانو ، و أضاف ان أنتر ميلان يمتلك إمكانيات بدنية عالية ويتصدر الدوري وينافس يوفنتوس علي الصدارة والسيطرة علي روميلو لوكاكو و لاوتارو مارتينيز صعبة للغاية بالنسبة لأي خط دفاع   لذا فعلينا تقديم أفضل اداء ونسعي للخروج بنتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط .

 
وقال "مارتينيز " لاعب انترميلان اتفاهم جيداً مع لوكاكو فاهو شخص جيد داخل الملعب ونسعي لتسجيل اكبر عدد من الاهداف لمساعدة الفريق والبقاء في الصدارة  ، ونسعي جاهدين في التغلب علي روما والبقاء في القمة ، نعلم لن تكون المباراة سهله ولاكننا علي أتم أستعداد للمباراة  ونطمح في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية واسعاد الجمهور .


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مشاهدة إنتر مباراة إنتر ميلان وروما

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