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"التموين" تكشف حقيقة بيع شركتي "قها" و"إدفينا"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:28 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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نفى أحمد كمال، معاون وزير التموين، ما تردد عن بيع شركتي قها وإدفينا، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة استراتيجية لتطوير من الشركات التابعة للشركة القابضة ومن بينهم “قها وإدفينا”، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العاملة.

وقال "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية DMC، مساء الجمعة أن الهدف من هذه الخطة تعزيز قدرات المنتج الوطني لينافس في الأسواق المحلية ويفتح الباب للتصدير، بالإضافة إلى رفع كفاءة خطوط الإنتاج والاستغناء عن الخطوط المتهالكة والحصول على أخرى جديدة تواكب التطور الحادث وتطوير أداء العاملين.

وأشار إلى أن الدكتور على مصيلحي، وزير التموين شدد على ألا يتم الاستغناء عن العاملين، وتسير الوزارة بخطوات إصلاح في شركات القطاع العام.

في سياق أخر قال معاون وزير التموين إن الأرز متاح على البطاقة التموينية حيث تم تخفيض سعره من 9 إلى 8جنيهات، مؤكدا أن عملية صرف التموين مستمرة بانتظام في قرابة نحو 35 ألف منفذ، ولا يوجد أي نقص في السلع التموينية.
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