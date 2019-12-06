يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

يلا شوت رابط بي ان سبورت بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال اليوم الجمعة 6-12-2019 في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا (المجموعة الثانية).





الأهلي يبحث عن الفوز الأول له في دور المجموعات بعد سقوطه في الخسارة بالجولة الأولى أمام النجم الساحلي في الملعب الأولمبي برادس الأسبوع الماضي.





ويتطلع الهلال السوداني لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لضمان الاستمرار على رأس المجموعة B بعدما تمكن من الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين لهدف في الخرطوم.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، و22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب السلام، بحضور 15 ألف متفرج.