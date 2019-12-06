«كورة ستار bein TIME» مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط انتر مباشر beIN SPORT يوتيوب

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الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:23 م
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مشاهدة مباراة انتر وروما
مشاهدة مباراة انتر وروما
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كورة أون لاين مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019/2019
 
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي  روما  ضيفاً ثقيلاً علي نظيره انتر ميلان ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز 2019 /2020
 

كورة أون لاين مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019/2019
 
تنطلق مباراة  انتر ميلان ضد روما في تمام الساعة العاشرة  الإ ربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " سان سيرو جوزيبي مياتزا) . (

تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة

" ، معلقاً علي المباراة " عصام الشوالي"BEIN SPORT HD 4"

يدخل فريق  انترميلان المباراة في متصدرا جدول ترتيب الدور الايطالي برصيد 37 نقطة ، بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة .  

لعب انترميلان حتي الأن مباراة 14 مباراة فاز في 12 مباراة له وتعادل في واحدة  وخسر في لقاء واحد فقط امام نظيره  يوفنتوس الذي يأتي في المركز الثاني  برصيد 36 نقطة  وانتهت المباراة بنتيجة  1-2 لصالح السيدة العجوزة ، بينما لعب روما 14 مباراة ايضاً فاز في ثمان مواجهات وتعادل في 4 وخسر في اتنين فقط .  


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