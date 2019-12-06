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مصرع شاب بجرعة بنج زائدة فى الدقهلية (صور)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:24 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت مدينة المنزلة فى محافظة الدقهلية مصرع شاب فى نهاية العقد الثالث من عمره مصرعه أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة اللحمية بمستشفى خاص على أثر خطأ طبي.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من العميد محمد عبدالحميد مأمور قسم شرطة المنزة يفيد بوفاة شاب بالعقد الثالث من عمره أثناء إجرء جراحة لإزالة اللحمية بمستشفى خاص على أثر جرعة تخدير زائدة وتجمهر أسرة المتوفى أمام المستشفى.

وإنتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنزلة برئاسة الرائد محمد منصور رئيس مباحث القسم وقوة مرافقة له لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الأباصيرى محمد شلبى 39 سنة نقاش ويعمل بالمملكة العربية السعودية ومقيم المطرية دقهلية داخل مستشفى خاص بمدينة المنزلة على أثر جرعة تخدير زائدة.

وبسؤال أهل المتوفى إتهمو شريف ا ك طبيب تخدير ومقيم الجمالية دقهلية، أحمد ع ف طبيب جراح بالتسبب فى وفاة نجلهم بسبب جرعة مخدر زائدلة قبل إجراء العملية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14636 لسنة 2019 جنح قسم شرطة المنزلة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.
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