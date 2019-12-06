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في نسخته الثالثة.. المذيعة رضوى محمود تدير جلسة كاملة بمنتدى شباب العالم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:23 م
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المذيعة رضوى محمود خلال تكريم الرئيس
المذيعة رضوى محمود خلال تكريم الرئيس
ميسون أبو الحسن
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كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام المعاقين، وذلك خلال النسخة الثانية من فعاليات منتدى شباب العالم، الذي انعقد في سبتمبر 2018، مما اعتُبر رسالة قوية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، خلال العام الذي خصصه الرئيس لهم.

 

علمت "الفجـر" من مصادرها، أن الاختيار وقع على المذيعة رضوى محمود، مذيعة في إحدى محطات الراديو وإحدى القنوات التليفزيونية، وهي كفيفة، لتدير جلسة كاملة خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هذا العام، والتي سيتم الإعلان عن موضوعها وعنوانها قريبًا، خلال الإعلان عن أجندة المنتدى بشكل رسمي.


وقالت "رضوى" بعد تكريم الرئيس لها، إنها فخوة بذلك، معتبرة أن هذه رسالة قوية للعالم ولذوي الاحتياجات الخاصة، أنهم قادرون على العمل والنجاح والاستمرار، وشكرت الرئيس وكل من دعمها في مشوارها.


يذكر أن رضوى محمود من شباب البرنامج الرئاسي، ومن منظمي منتدى شباب العالم 2018، وأدارت جلسة خلال المنتدى العام الماضي، بعنوان: "تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل"، وذلك بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وكانت قرينة الرئيس السيسي قد حضرت الجلسة، وأشارت إلى أن هذه القضية واحدة من أبرز التحديات على مستوى العالم، وأعلنت دعمها الكامل للمرأة، وعن حاجة المجتمع إلى وجود حراك سياسي واجتماعي واقتصادي، يحقق مطالب المرأة والرجل سواءً بسواء.

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