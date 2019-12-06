عاجل.. ضربة قوية جديدة لريال مدريد قبل الكلاسيكو

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة 6 ديسمبر شربة قوية جديده بإصابة نجم جديد من نجوم الفريق قبل مباراة الكلاسيكو ضد نادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

إصابة كريم بنزيما في مران ريال مدريد

وأكد برنامج "خوجونيس" الإسباني أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد تعرض إلى إصابة قوية خلال مران الفريق اليوم.

حجم إصابة كريم بنزيما

وكشف البرنامج أن بنزيما تعرض إلى إصابة بكسر في اليد اليمنى وقد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب وربما لا يلحق بمباراة الكلاسيكو ضد نادي برشلونة.

فحص طبي لبنزيما لتحديد حجم إصابته

كما أشار البرنامج إلى أن كريم بنزيما سيخضع لفحص طبي غدا السبت 7 ديسمبر لفحص طبي في نادي ريال مدريد لتحديد فترة غيابه عن الملاعب بشكل دقيق.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني





ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إسبانيول الإسباني غدا السبت 7 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

وستلعب مباراة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء القادم 18 ديسمبر ضمن منافسات الجولة المؤجلة بينهم.

ترتيب نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



