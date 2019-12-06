الفجر ترصد ٣ أيام عمل صباحًا ومساء لحل مشكلة القمامة والصرف الصحي والمياه بمساكن المحمودية بالمنصورة

رصدت الفجر ٣ أيام من العمل لحل مشكلة تراكم كميات ضخمة من القمامة المختلطة بمياة الصرف الصحي وسط حالة غاية في الصعوبة من طفح للصرف الصحي نتيجة تآكل لمواسير الصرف بالمنطقة المتاخمة للطريق الدائري والتي عانت لفترات طويلة للغاية من ورغم كثرة الشكاوي من أهالي المنطقة إلا أن صعوبة الوضع لإختلاط كميات القمامة الضخمة بكميات كبيرة من مياه الصرف الصحي بشكل كبير وعدم وجود الإمكانية لتغير مواسير الصرف الصحي كان يدفع قيادات الحي لتأجيل تلك الخطوة إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة وتعليمات مباشره من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي اكد علي وجود حل لتلك المشاكل وضرورة انتهاءها بشكل عاجل



وعلى الفور تم تكليف مني المتبولي نائب رئيس حي غرب المنصوره بالتعامل مع تلك المشكلة وإنهاءها علي الفور وعلي مدي ثلاثة أيام قامت نائب رئيس الحي ومعها طاقم عمل كبير من الإدارة الهندسية والورشة الصناعيه بحي غرب برفع ما يقرب من ٢٠٠ طن من القمامه الأصعب في رفعهم ونقلهم هو اختلاطهم بمياه الصرف الصحي وضرورة تغير خط الصرف الصحي لعدم تجدد المشكلة مره اخري وهو ما تم عن طريق توفير مواسير الصرف والمياه والمؤن اللازمة عن طريق احد المتبرعين بادر بتوفيرها حينما علم بخطة الحي لرفع تلك الكميات الضخمة من القمامه وهو ما دفعة للمشاركة بكل ما يلزم من إمكانيات وقيام الورشة الصناعية للحي بتوفير العمالة اللزمة للتنفيذ وتحت اشرف نائب رئيس الحي وبالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهليه وعلى مدار ثلاثة أيام.



وقد رصدت الفجر فرحة أهالي المنطقه بأعمال رفع القمامة وتطهير المنطقة من مياه الصرف الصحي التي وصلت لقيام الأهالي بالزغاريد عقب انتهاء الأعمال وهو ما اكدته نعيمة عبدالغني احد سكان المنطقة التي قالت انها عانت منذ سنوات لا تستطيع فتح نافذه للمنزل من جراء تلك المشكلة وما يتبعها من انتشار للحشرات والقوارض بشكل تصعب معه الحياة وأنها كانت تلجئ الي نشر ملابس اسرتها داخل المنزل بسبب تلوث المنطقة التي تطل عليها نوافذ شقتها.



فيما أكد رضا عبدالمحسن أنه من فرط الفرحة غير مصدق ان المشكلة قد انتهت فقد انتظرنا هذا الحل طويلًا وانه يري ان الأهم من رفع هذه الكميات الكبيرة من القمامة رغم خطورتها إلا أن إنهاء مشكلة الصرف الصحي وتغيير مواسيره هو والمياه هو الأهم والأكثر تأثيرًا في نفوس سكان المنطقة.



فيما أعربت مني المتبولي نائب رئيس حي غرب أنه رغم التعب والمعاناة علي مدار ثلاثة ايام علي التوالي الا انها تغمرها السعادة من حالة الرضا التي تراها في أعين سكان المنطقة ودعواتهم لها وللمحافظ دكتور ايمن مختار وللرئيس السيسي جعلتها تنسي أي تعب أو معاناة.



كما أكدت المتبولي أن تعليمات محافظ الدقهليه واضحة كالشمس بضرورة التعامل مع تلك المشاكل التي تؤرق المواطن بشكل مباشرة وسريع ولا مجال لتأخير او تأجيل نهائيًا وهو اتبعناه في تعاملنا في تلك المشكلة وما سوف نستمر عليه في مواجهة اي مشاكل اخري بحلول مباشرة وجذرية تحقيقًا للهدف الأسمي وهو رضا المواطن.