يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YallaKora

مشاهدة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر نظيره فريق الهلال السوداني اليوم الجمعة 6 ديسمبر GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا YALA LIVE وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط في البطولة الأفريقية وتعزيز فرصة الصعود لدور المقبل. بلا شوت حصري وكان المارد الأحمر قد تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من دور المجموعات من فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي KOORA ONLINE بينما نجح فريق الهلال السوداني في تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره على فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ويتصدر الفريق السوداني ترتيب تلك المجموعة بفارق الأهداف عن فريق النجم الساحلي YALA SHOOOT PLUS. جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق الاهلي وفريق الهلال السوداني في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث ستذاع المباراة بين النادي الأهلي والفريق السوداني على قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD على قمري النايل سات والعرب سات COOL KOORA. كورة أونلاين وسوف يواجه فريق النجم الساحلي التونسي نظيره فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي مساء غدا على ملعب الأخير في الجولة الثانية من دور المجموعات YALA KOORA حيث يرغب الفريق الزيمبابوي في تحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الأولى من فريق الهلال السوداني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA LIVE بينما يريد الفريق التونسي تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة الأفريقية. ١