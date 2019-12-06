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"آخرهن هالة فاخر".. 6 فنانات تخلين عن ارتداء الحجاب وحصدن غضب الجمهور

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:04 م
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هالة فاخر
هالة فاخر
لمياء علي
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تعودنا من خلال متابعتنا للنجمات في الوسط الفني، أن أحوالهن وقراراتهن لاتسير على وتيرة واحدة، ولا يوجد لدى بعضهن أي استقرار على وضع ما أو رأي.

وانطلاقًا من هذا المنظور، فنجد أن الحجاب قد اتخذ من قبل بعض الفنانات إما كوسيلة للشهرة ولفت الأنظار سواء بخلعه أم ارتداءه، وإما كسبيل للهداية وللهروب من المشكلات والأزمات وللأسف هذه الهداية تكون مؤقتة، وبعد انتهاء الأزمة، تنتهي الرغبة في ارتداءه وتبدأ رحلة الخلع والتخلي عنه والتنكر له.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز النماذج التي ارتدت الحجات ورجعت بعد ذلك بسنوات لكي تتخلى عنه.

صابرين

وكما نعلم أن الفنانة صابرين كانت من أبرز الفنانات اللواتي ارتدين الحجاب أو كما أطلقت عليه بالغطاء للشعر أومجرد الاحتشام، ولكن في النهاية كانت لاتظهر إلا بهذه القطعة القماشية على رأسها.

ولكنها قررت أن تتخلى عن الغطاء أو التربون، وقامت مؤخرًا بنشر صورة لها بدون أي غطاء وكشفت عن شعرها الحقيقي، في صورة عبر موقع الصور إنستجرام.

وكعادة رواد التواصل الاجتماعي، ينكشون دائمًا كل يوم عن أي قصة لشغل فراغهم وتصدر التريند، وقاموا بالسخرية منها والهجوم عليها.

وجاء الرد من صابرين بالبكاء وكأن بداخلها صراعًا مع النفس، وقالت إنها ستنزل القبر لوحدها ولا أحد سيحاسب معها.

سهير رمزي وشهيرة

وبعد سنوات طويلة من الحجاب، قررت الفنانة سهير رمزي أن تتخلى عن الحجاب، والذي كانت ترتديه بطريقة جديدة وستايل مميز للغاية من قبل.

وكما هو الحال مع سهير رمزي، صدمت الفنانة شهيرة جمهورها مرتين، المرة الأولى عندما نشر لها صورة مع سهير رمزي وظهرتا كلتيهما بدون حجاب.

والمرة الثانية عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي برفقة خبيرة تصفيف شعر، وكانت بشعرها دون حجاب واعتمدت الشعر الأشقر.

هالة فاخر

وكعادة النجمات اللواتي ارتدين حجاب لسنوات طويلة، ظهرت الفنانة هالة فاخر منذ فترة طويلة بحجاب في كل عمل تشارك به أو في البرامج التي كانت تقدمها.

وبعدما اعتاد الجمهور على شكلها وظهورها الدائم به، شاركت فاخر بصورة جديدة من كواليس مسرحية لوكاندة الأوباش، وكانت ترتدي طاقية أوضحت جزء من شعرها لأول مرة، الأمر الذي عرضها للسخرية.

الإعلامية بسمة وهبة

واشتهرت الإعلامية بسمة وهبة بتقديمها محتوى ديني، من خلال عملها في برنامج ديني بقناة إقرأ، وكانت تظهر بحجاب خلال الحلقات، ولكن بعد ذلك عادت بسمة وهي متخليه عن الحجاب، وبررت ذلك بأنها تزوجت صغيرة في السن وكانت زوجة ثانية وعندما قرر الزوج أن يرتبط بالثالثة رفضت ذلك وقررت أن تخلع الحجاب.

حلا شيحا الأكثر جدلًا

وتظل الفنانة حلا شيحا من أكثر الفنانات الأكثر جدلًا بعد خلعهن للحجاب، وذلك لأنها ارتدته لمدة 12 عام، ولم ترتدي الحجاب وحسب، بل كانت تظهر بالنقاب، ولكنها قررت التخلي عن كل ذلك فجأة وتظهر بشعرها بل تطور الأمر لعودتها للفن والشهرة والظهور بملابس جريئة كالهوت شورت والفساتين الأوف شولدر.

اتهمها الجمهور بالتخلي عن أمور دينها واختيار المتعة الدنيوية، وبالرغم من كل هذا الهجوم إلا أنها ضربت بهذه الآراء عرض الحائط وأكملت في طريقها نحو التمثيل والفن.

عبير صبري

وكانت الفنانة عبير صبري، من الفنانات اللاتي ارتدين الحجاب عن اقتناع، وبعد ذلك بفترة فاجأت جمهورها بالابتعاد بعدها لفترة عن الوسط الفني، وظهرت من جديد بدو حجاب وتعلن عن خلعها له، وقالت وقتها أن الفرص الفنية للمحجبة أقل بكثير من غير المحجبة، وقدمت بعدها عددا من الأعمال كان آخرها مسلسل "بيت السلايف".
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