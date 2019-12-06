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"يلا شوت"مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما يلا شوت|مباراة إنتر ميلان وروما مباشر hd | بث مباراة إنتر ميلان وروما كورة ستار

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:12 م
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مشاهدة مباراة انتر وروما
مشاهدة مباراة انتر وروما
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مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما تأتي اليوم في واجهة مباريات كرة القدم وستكون منقولة في بث مباشر عبر beIN SPORTS.
تأتيكم مباراة انتر ميلان وضيفه روما في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم وستكون منقولة في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS  وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT,

مباراة انتر وروما الليلة ستكون في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكّة المكرّمة وستكون منقولة عبر القناة beIN SPORTS HD4 المتوفرة على الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

القمة الإيطالية في سهرة الجمعة ستشد انظار جماهير يوفنتوس حامل اللقب كون إنتر يتصدر البطولة برصيد 37 نقطة متقدما السيدة العجوز بنقطة واحدة.

من جهته يحتل روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة وهو يرصد الفوز رغم صعوبته للبقاء في دائرة المنافسين على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تاريخيا تميل الدفة في الانتصارات بين الفريقين إلى انتر فهل سيتمكن رجال أنطونيو كونتي المتألقين هذا الموسم من تكريس هذا التفوق والتمسك بصدارة الدوري أم سيقلب روما الموازين ويفتح المجال لساري ولاعبيه باستعادة مركزهم المعتادين عليه؟

تابعوا المواجهة الشيقة الليلة عبر HD4 سواء البث التلفزيوني أو الانترنت.


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