وزير الخارجية: مصر رائدة في تمكين الشباب

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أسوان ترمز إلى ارتباط مصر بأفريقيا، معربًا عن أمل مصر أن تزداد نسبة المشاركة في منتدى أسوان للتنمية والسلام كل عام عن الآخر، ويكون للمنتدى تأثير على رسم السياسات على المستوى الحكومي.



وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أنه المنتدى سيشهد مشاركة لنماذج شابة من كافة دوائر العمل الدولي، مؤكدا أن مصر كان لها الريادة في تمكين الشباب، حيث أن الشباب يمثل المستقبل والأمل معقود عليهم.



وأضاف أن منتدى أسوان للسلام والتنمية هو خلاصة تجارب الدول الأخرى للاهتمام بقضايا الدول الأفريقية، لافتا إلى أن هناك تواصل مستمر بين الرئيس السيسي وقادة الدول الأفريقية لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن مصر لديها رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

