أسعار الذهب العالمية تتراجع 1%

هبطت أسعار الذهب واحدا 1%، اليوم الجمعة، بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر، لكن نقصا في المعروض دفع البلاديوم إلى مستوى قياسي جديد.





وسجل نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكبر زيادة في عشرة أشهر في نوفمبر، وهو ما يؤكد أن أكبر اقتصاد في العالم يبقى في مسار نمو معتدل على الرغم من ركود طويل الأمد في قطاع الصناعات التحويلية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1459.36 دولار للأوقية (الأونصة)..





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، واصل البلاديوم تسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة بوصوله إلى 1880.37 دولار للأوقية للمرة الأولى.





لكن الفضة حذت حذو الذهب لتهبط 2.24 بالمئة إلى 16.56 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ السابع من أغسطس آب عند 16.51 دولار.

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