عباس أبو الحسن ينشر أولى كواليس فيلم "أشباح أوروبا"

ظهر الفنان عباس أبو الحسن، برفقة الفنان أحمد الفيشاوي، في كواليس فيلم "أشباح أوروبا".



ونشر "أبو الحسن" صورة تجمعه مع أحمد الفيشاوي وهو يمزح معه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلاً: "والصاحب له ايه عند صاحبه غير أنه يخنقه ..بحكاياته أو بطلباته أو بأيديه".



يشار إلى أن فيلم "أشباح أوروبا"، تدور أحداثه فى إطار الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، وتلعب فيه الفنانة هيفي وهبي دور شقيقتان توأم.



"أشباح أوروبا"من بطولة كلا من "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفي خاطر"، وقصة الفيلم لكريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد، وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.



ويذكر أن آخر أعمال الفنان عباس أبو الحسن كانت من خلال فيلم "الكنز 2"، والفيلم من بطولة كلا من "محمد رمضان،محمد سعد، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، وهاني عادل"، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.