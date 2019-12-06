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أهم الأحدث X أسبوع: واقعة انتحار برج القاهرة وإطلاق القمر الصناعي "طيبة-1" وافتتاح مدينة الأثاث

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:07 م
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إطلاق القمر الصناعي
إطلاق القمر الصناعي
هدير محمود
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شهد الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة 6 ديسمبر، عدد من الأحداث الساخنة كان أبرزها انتحار شاب من أعلى برج القاهرة، واطلاق القمر الصناعى للاتصالات طيبة "1"، وافتتاح المشروع القومي لمدينة الاثاث بدمياط.

وترصد «الفجر»، أبرز وأهم الأحداث التى شهدها الأسبوع المنتهي والتى تتمثل في الأتي.

- أبرز أحداث يوم السبت 30 من نوفمبر 2019
طالب ينتحر أعلى برج القاهرة
انتشر على مواقع السوشيال ميديا فديو مسرب انتحار شاب من اعلي برج القاهرة ليسقط جثة هامدة، حيث يبلغ ارتفاعه 187 مترًا، فقد صعد الشاب إلى الطابق الأخير برفقة صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى بنفسه ليسقط مضرجًا في دمائه، وتحفظت قوات الامن على صديقه وقامت باستجوابه لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة سبب الانتحار،حيث أكد أن الشاب المنتحر يعاني من أزمة نفسية حادة، وأنه خرج معه للتنزه لمحاوله إخراجه من حالته، إلا أنه غافله وألقى بنفسه من البرج ليضع حدًا لحياته.

- يوم الأحد 1 ديسمبر 2019
- إفتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات
أفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتفقد أجنحة الوزارات، وأوصى إن استراتيجية الدولة بمجال الرقمنة سيحقق لها عناصر النجاح بمختلف المجالات سواء الحوكمة أو مكافحة الفساد أو تحييد العامل البشرى فى الخدمات، مؤكدًا إن الدولة المصرية تتقدم فى مجال الرقمنة، مشيرًا إلى أن فرص مصر فى هذا المجال عظيمة.

- يوم الاثنين 2ديسمبر 2019
- السيسى يعتمد 9 سفراء جدد
واعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسليم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد، وفي سياق منفصل دعم رئيس مجلس الوزراء الاستخدام السلمى للطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث تم تنظيم المنتدى العربى الـ 5 حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النووية على أرض مصر بالتعاون بين هيئة المحطات النووية والهيئة العربية للطاقة الذرية يوضح الاهتمام الذى توليه مصر للطاقة النووية.

- أبرز أحداث يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
- إطلاق القمر الصناعي طيبة "1"
وفي مواكبة لابرز الاحداث شهدت مصر حدثًا مهم وهو إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" من قاعدة إطلاقة بمدينة "كورو" القائمة في إقليم "جوينا الفرنسية" بقارة أمريكا الجنوبية.

وقال الخبراء إن القمر الصناعي "طيبة 1" سيتم إطلاقه في تمام الساعة الحادية عشر وتسع دقائق "11:09" مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر، حيث تم التأجيل في موعد إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1 لمدة يوم واحد، نظرًا لصعوبة الإطلاق بسبب شدة الرياح على ارتفاع 30 كيلومتر فوق سطح البحر، لتفادي أي مشاكل عند إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1 لذلك قرروا التأجيل لمدة 24 ساعة.

- وفاة شعبان عبد الرحيم
ومن الاحداث الهامة التى شهدها هذا الأسبوع تعرض شعبان عبد الرحيم لإلتهاب رئوي بعد عودته من فعاليات حفل موسم الرياض، الأمر الذي جعله يلجأ لمستشفى المعادي العسكري للقيام بإجراء فحوصات طبية والإطمئنان على حالته، ولكنه تعرض لأزمة قلبية حاول الأطباء إنعاشه ووضعه على جهاز التنفس ولكن روحه صعدت لبارئها، ودُفن بعد صلاة العصر في ميت حلفا بالقليوبية، ورحل شعبان عبد الرحيم عن عالمنا عن عمر ناهز الـ62 عاما.

- الرئيس يفتتح مدينة الاثاث بدمياط
وفى اليوم ذاته، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة الأثاث بدمياط، وذلك في خطوة جادة للدولة لتطوير الصناعة وتكلفت المليارات لجلب استثمارات، وتعد مدينة دمياط للأثاث إحدى أهم مدن الأثاث بالشرق الأوسط، والتى تعتبر إحدى الأولويات التى وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة، بالإضافة لمشروع إسكان بدار مصر والذى يضم 194 عمارة بمدينة دمياط الجديدة، بالإضافة لفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة التا بمدينة رأس البر، ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط.

- أبرز احداث يوم الخميس 5 ديسمبر 2019
- السيسى يوافق على شراء 100 جرار جديد لسكك حديد مصر
ووسط الأحداث الهامة قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قرار رقم 444 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق قرض شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية والموقع فى القاهرة، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر.

-عفو رئاسي عن 454 سجينا بعفو رئاسى وشرطى
وفي وقت الظهيرة اصدرت رئاسة الجمهورية قرار بالافراج عن 454 سجين بعفو رئاسى وشَرطى، استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

- أحداث يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019
- شائعة وفاة الداعية السلفيى محمد حسان اشعلت الترند
وفي نهاية الأسبوع، أثار شائعة وفاة الداعية السلفي محمد حسان حالة من الجدل الواسع لما أشيع عن خبر وفاته وطالب الصفحة، تحري الدقة ومصداقية الكلمة وعدم الانجراف فى مثل هذه الشائعات الواردة عن النفوس التى تعبث بالرأى العام او التى تريد الدجل الإعلامى تمشيا مع مبادئ الدين.
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الكلمات المفتاحية

وفاة شعبان عبد الرحيم مدينة الاثاث برج القاهرة انتحار شاب القمر الصناعى

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