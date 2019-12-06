Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة الاهلي الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر egypt vs sudan

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستضيف النادي الأهلي KORA GOAL نظيره نادي الهلال السوداني اليوم الجمعة 6 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات KORA STAR من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا
وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق حفيظ الدراجي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
وستلعب مباراة النادي الأهلي YALLA SHOOT ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني اليوم بدوري أبطال إفريقيا
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة.
خط الهجوم: رمضان صبحي – جونيور أجايي – وليد أزارو.

بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الأهلي والهلال في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا
ويتواجد النادي الهلال السوداني KORA ONLINE ف صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحدة خاضها حتى الىن في البطولة بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع بدون نقاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت حصري يلا شوت بلس يلا شوت الجديد يلا شوت الاهلي والهلال السوداني نتيجة مباراة الاهلي اليوم مجانا نتيجة مباراة الاهلي اليوم نتيجة مباراة الاهل والهلال السوداني موعد مباراة الأهلي والهلال مشاهدة مباراةالاهلي والهلال السوداني مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر كورة لايف الاهلي والهلال السوداني كورة ستار الاهلي والهلال السوداني كورة اولاين الاهلي والهلال السوداني كورة الاهلي والهلال السوداني قنوات مفتوحةالاهلي والهلال السوداني قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي رابط ماتش الاهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا تردد تايم سبورت الارضي تابع لايف الاهلي والهلال السوداني

أخبار تهمك

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YallaKora

منذ ثلث ساعة

نتيجة مباراة الاهلي الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر egypt vs sudan

منذ 35 دقيقة

AHLY VS AlHilal Omdurman caf champions league - بي ان سبورت المفتوحة HD

منذ 38 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

منذ ساعة و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا AHLY Africa

منذ أقل من ساعة

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ 42 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ نصف ساعة

رابط ’’TIME SPORT’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NOW

منذ أقل من ساعة

يلا كورة Alahly SC مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر الاهلي Alahly SC vs Alhalal يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي مجانا

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ أقل من ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ ساعة

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي aHLY TV

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME AHLY يلا شوت ماتش الا

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي RAMADAN SOPHY

طريقة مشاهدة مباراة الاهلي والهلال في البيت .. رابط مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني مجاني الآن بدون تقطيع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:24 م

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

رابط ’’TIME SPORT’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NOW

08:48 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا AHLY Africa

08:39 م

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

08:34 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status