AHLY VS AlHilal Omdurman caf champions league - بي ان سبورت المفتوحة HD

يستعد النادي الأهلي YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي الهلال السوداني اليوم الجمعة 6 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات KORA STAR من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة النادي الأهلي KORA GOAL ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA LIVE ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق حفيظ الدراجي.





بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد النادي الأهلي KORA ONLINE في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي الهلال ونادي بلاتينيوم ونادي النجم الساحلي.





ترتيب الأهلي والهلال في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا

ويتواجد النادي الهلال السوداني KORA STAR ف صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحدة خاضها حتى الىن في البطولة بينما يتواجد النادي الأهلي YALLA SHOOT في المركز الرابع بدون نقاط.



