عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية: لا توجد دولة قادرة على محاربة الإرهاب وحدها

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:55 م
Advertisements
وزير الخارجية
وزير الخارجية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك نجاحات كبيرة شهدتها الدول الأفريقية خلال مواجهتها لعدد من الأزمات، مثل انتشار ظاهرة الإرهاب، وضرورة التكاتف والتضامن فيما بين الدول لمحاربة هذه الظاهرة.

وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يمكن لأي دولة منفردة أن تستطع مواجهة الإرهاب منفردة، لافتا إلى أن الحلول الأفريقية نابعة من الثقافة الأفريقية، ولهذا تكون الحلول متناسبة مع احتياجات القارة وظروفها.

وأضاف أن الدول التي تعاني من نزاعات داخلية تكون أوضاعها السياسية والاقتصادية هشة، وبالتالي تكون هناك فرصة أكبر لنفاذ العناصر الإرهاابية إليها، والهجرة غير الشرعية، فضلا على أنه تكون فرصة دخول أطراف إقليمية تسعى لتوسيع رقعة تواجدها أكبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية توك شو إفريقيا أخبار مصر

أخبار تهمك

رابط ’’TIME SPORT’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NOW

منذ ساعة الا ربع

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ساعة

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ ساعة

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

منذ ساعة و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ 41 دقيقة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 5 ساعات

AHLY VS AlHilal Omdurman caf champions league - بي ان سبورت المفتوحة HD

منذ 37 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا AHLY Africa

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

منذ ساعتين و 31 دقيقة

يلا كورة Alahly SC مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر الاهلي Alahly SC vs Alhalal يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي مجانا

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ نصف ساعة

نتيجة مباراة الاهلي الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر egypt vs sudan

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

وحيد عبد المجيد: إجراءات مصر لمنع الهجرة غير الشرعية كافية

مصر تحفظ السلام فى 14 دولة إفريقية

وزير الخارجية: جميع الأطراف الفلسطينية متمسكة بدور مصر في القضية

الشؤون الأفريقية بالصحفيين: السيسى قادر على قيادة القارة السمراء وتحقيق طموحات شعوبها

دبلوماسي سابق: البيان الختامي للقمة الإسلامية قوي.. ولا يقبل التنازل عن حقوق الفلسطنيين

وزير الصناعة: فرص جديدة لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق أمريكا الجنوبية عبر بيرو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:24 م

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

رابط ’’TIME SPORT’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NOW

08:48 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا AHLY Africa

08:39 م

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

08:34 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status