وزير الخارجية: لا توجد دولة قادرة على محاربة الإرهاب وحدها



وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يمكن لأي دولة منفردة أن تستطع مواجهة الإرهاب منفردة، لافتا إلى أن الحلول الأفريقية نابعة من الثقافة الأفريقية، ولهذا تكون الحلول متناسبة مع احتياجات القارة وظروفها.



وأضاف أن الدول التي تعاني من نزاعات داخلية تكون أوضاعها السياسية والاقتصادية هشة، وبالتالي تكون هناك فرصة أكبر لنفاذ العناصر الإرهاابية إليها، والهجرة غير الشرعية، فضلا على أنه تكون فرصة دخول أطراف إقليمية تسعى لتوسيع رقعة تواجدها أكبر.



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك نجاحات كبيرة شهدتها الدول الأفريقية خلال مواجهتها لعدد من الأزمات، مثل انتشار ظاهرة الإرهاب، وضرورة التكاتف والتضامن فيما بين الدول لمحاربة هذه الظاهرة.