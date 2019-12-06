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رابط ’’TIME SPORT’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NOW

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الأهلي ضد الهلال السوداني، والمقرر لها مساء اليوم الجمعةKORA LIVE، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.KORA STAR.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد الهلال السوداني ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

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