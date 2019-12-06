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كاتبة إماراتية: الإخوان استخدموا الدين لتحقيق أهداف استعمارية لدول أخرى (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:52 م
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مريم الكعبي
مريم الكعبي
داليا الحسين
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قالت الكاتبة والأديبة الإماراتية مريم الكعبي، إن المواطن العربي يطمح دائما في تعزيز العلاقات بين الدول العربية، مشيرة إلى أن مصر دائما صاحبة القلب الكبير لكل العرب.

وأضافت "الكعبي"، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الإخوان أساءوا للإسلام، واستخدموا الدين لتحقيق أهداف استعمارية لدول أخرى.

وأوضحت أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت خلال حكمها مصر عزلها عن الوطن العربي، لأنهم لا يؤمنون بأي وطن، منوهة إلى أن تلك الجماعة الإرهابية حاولت مهاجمة السعودية والإمارات عبر منصاتها الممولة ويهددن بإيران.

وتابعت الكاتبة الإماراتية: "جماعة الإخوان هي مجرد وسيلة لدول أخرى لتحقيق أجندتها في المنطقة وهي أهداف استعمارية".
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مصطفى بكري مريم الكعبي صدي البلد توك شو الإخوان أخبار مصر

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