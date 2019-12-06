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وزير الأوقاف : لن يحترم الناس دينك ما لم تتفوق في دنياك

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:46 م
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محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أ ش أ
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عقد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع عدد من قيادات وأئمة الأوقاف بحضور الوزير، محمد مختار جمعة، وسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأعرب مختار عن شكره لوزير الأوقاف، بسبب زيارته للمحافظة، وافتتاح مسجد كفر بدواي القديم مركز المنصورة وأداء صلاة الجمعة في المسجد، كما أعرب عن تقديره للائمة والعلماء الذين يحملون رسالة رفيعة في التنوير وتعليم صحيح الدين.

من ناحيته، هنأ وزير الأوقاف الدكتور أيمن مختار باختياره محافظًا للدقهلية، متمنيًا له التوفيق والسداد لصالح المحافظة وأهلها.

وقال الوزير: "لن يحترم الناس دينك ما لم تتفوق في أمور دنياك، فإن تفوقت في أمور دنياك، احترم الناس أمور دينك ودنياك".

وأكد الوزير، أن الأخذ بالأسباب هي قضية في عمق الدين والفريضة الغائبة في هذا العصر هو العمل والبناء والإتقان، وهذا هو الجهاد الحقيقي، وما تقوم به الدولة الآن هو الأخذ بالأسباب، عن طريق إنشاء مشروعات قومية تكون الدرع الحصين للدولة اقتصاديًا وعسكريًا.

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الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف محافظ الدقهلية مجلس النواب قيادات وأئمة الأوقاف سعد الفرماوي الدكتور أيمن مختار

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