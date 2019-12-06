Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مع نظيره  الهلال، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 /2020.

  

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

تنطلق مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السودني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي أستاد الأهلي " في( محافظة القاهرة _ مصر ) ."ملعب
 

تذاع لمباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة " ، معلقاً علي المباراة " حفيظ دراجي"BEIN SPORT HD 1"

يدخل فريق  الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودني المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .

 يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 
 
لعب الهلال السوداني حتي الأن مباراة واحدة فقط ونجح في التغلب علي نظيره بلاتينيوم وأنتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح الهلال  وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، علي ملعب الهلال " ."

 
 يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 
 
بينما لعب الأهلي المصري مباراة واحدة فقط ايضا وتعثر أمام نظيره النجم الساحلي و أنتهت المباراة بنتيجة 0-1  ، وذلك في يوم  29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري في إطار منافسات الجولة الاولي علي ملعب " الاولمبي برادس ".

 
يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 
 
في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الهلال  في التغلب علي نظيره الأهلي المصري بثلاثية مقابل لا شئ  وذلك في مباراة الإياب التي جمعت بينه ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة  في دور الثامنية من بطولة دوري ابطال افريقيا في عام 2007 . 

 
يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

صرح رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأهلي أن فريقه يسعي بكل قوته للفوز علي نظيره السودني وتعويض النقاط التي فقدها في الجولة الأولي ، وقال فايلر من الضروري ان نحقق الفوز علي الهلال السودني اليوم وحصد الثلاث نقاط تحسين مركزنا في ترتيب المجموعة ، وتابع حديثه قائلاً  نحن نحترم جميع المنافسين ، وكل الفرق المشاركة في البطولة قوية وتتمتع بامكانيات عالية فنية  للغاية ، نحن درسنا المنافس بشكل جيد وسنقاتل من أجل الفوز واسعاد جماهير القلعة الحمراء وأختتم حديثة لابد أن نتأقلم ونتعامل جيداً مع جميع الظروف التي نواجهه ولدينا بدائل للغيابات ونحن نحترم جميع الفرق سواء من جنوب أو شمال أفريقيا  .

 
يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

ويستغل الأهلي عاملي الارض و الجمهور وخاصة أن المباراة علي ملعب " النادي الاهلي " الذي اعلن عنه مساء أمس في احتفالية كبيرة بداخل أستاد "التتش " ، وأختتم الفريق مساء أمس الخميس تدريباته تحضيراً  لمواجهة اليوم ويعتبر لقاء مصيري بالنسبة للأحمر ، ويذكر أن المران جاء خفيفاً وترفيهياً للغاية من أجل تغلب الفريق علي حالة الاجهاد والتعب الذي يواجهه وضغط المباريات ، وخاض اللاعبين تقسيمة جماعية لكرة اليد ، وخاض محمد الشناوي وشريف أكرامي ومصطفي شوبير تمرينات فنية قوية للغاية .

 
 يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 
 
وبعد المران عقد السويسري رينية فايلر محاضرة فنية بالفديو في معسكر الفريق ، وتضمن لقطات لمباريات الهلال السودني كي يرصد نقاط الضعف والقوة لدي خصمه ، ومن المقرر أن يرتدي الأهلي اليوم زيه التقليدي الذي يتكومن من القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأحمر ، بينما يأتي الهلال بالطقم الازرق بالكامل .

 
يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

 وتحث اللاعب : رامي ربيعة عن مواجهة الهلال قائلاً نحن نسعي لفوز وحصد النقاط وتعويض الخساره في المباراة الاولي امام النجم الساحلي ، وتابع حديثه جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة وعلي أتم استعداد للمباراة من حصد اول ثلاثنقاط غالية بالنسبه لنا ، وعلي علي أمر حضور الجماهير قائلا هذا الامر جيد للغاية من اجلنا ويسعد اللاعبين وهو أمرايجابي وحافزاً كبير والجماهير هي خير دافع لنا من أجل الفوز ونسعي لاسعادهم ، واختتم حديثه الجميع علي قلب راجل واحد وهدفنا هو التغلب علي المنافس .
 
يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 
 ابدي المدير الفني للهلال السودني صلاح ادم عن مدي سعادته بالتواجد في مصر ومواجهة الأهلي ،وقال سعيد للغاية بوجودي في مصر وتردبت من قبل في نادي الشرطة ، اضاف في تصريحاته قائلاً مواجهة الاهلي لم تكن سهلة اطلاقا وهي مهمة للغاية بالنسبه لنا ،نحن نحمل مشؤلية 37 مليون مشجع للهلال ونريد اسعادهم كما هو الحال في النادي الاهلي الذي يحمل متطلعات  100 مليون مشجع ، نحن نسعي للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم ، الجمهور أهم شي في اللقاء وواجب علينا اسعاده ، ونحن لا نخشي جمهور الأهلي ونحتول بقدر الامكان لخطف الثلاث نقاط والانفراد بالصدراة  ، واكد بيشا لاعب الفريق انه يرغب في تقديم مباراة قوية وكبيرة للغاية امام الاحمر اليوم .

Advertisements

أخبار تهمك

التشكيلة الرسمية لقمة الأهلي والهلال .. «قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني الآن (رابط سريع)

منذ أقل من ساعة

يلا كورة Alahly SC مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر الاهلي Alahly SC vs Alhalal يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي مجانا

منذ ساعة و 7 دقيقة

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

منذ 33 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجئ الجميع بتغييرات مدوية في تشكيلة الأهلي أمام الهلال

منذ ساعة و 9 دقيقة

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر beIN SPORT HD

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعتين

تردد قناة «تايم سبورت» الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني.. بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال مجانًا

منذ ساعة و نصف

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

08:34 م

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

08:24 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

07:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status