حرص حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد في ستاد السلام لمؤازرة زملائه أمام الهلال السوداني.

حمدي فتحي يدعم الأهلي قبل موقعة الهلال السوداني

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني بعد قليل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب حمدي فتحي عن الأهلي لمدة لن تقل تصل لـ ٦ أشهر بسبب الإصابة بقطع في غضروف الركبة والتي تعرض لها خلال إحدى تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف، والتي أقيمت على ستاد رادس بتونس.

وجاء تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد فتحي - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.

وجاءت تشكيلة الهلال السوداني على النحو التالي:

جمال سالم - أبو عقلة عبد الله - محمد موسى الضي - السمؤل ميرغني - نذار حامد - سليم محمد - فارس عبد الله - نصر الدين الشغيل - أطهر الطاهر - محمد دراج - عبد اللطيف سعيد.