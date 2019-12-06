وزير الخارجية يكشف الهدف من منتدى أسوان للسلام والتنمية



وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن الكثير من النزاعات في أفريقيا هى نزاعات مزمنة، أدت إلى حدوث أضرار، حيث أن قضية التعمير ما بعد حل النزاعات المسلحة من أهداف منتدى أسوان، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكة بين دول القارة الأفريقية.



وأكد أنه لا بد من التكاتف بين الدول الأفريقية لمواجهة المشكلات التي تحيط بدول القارة مثل الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، حيث لا بد أن تراعى الحلول المصالح الوطنية للدول ومصالح القارة، حيث تستدعى قضية مكافحة الإرهاب تنسيق كافة الجهود لمواجهتها.



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية يستهدف أن يكون بمثابة ساحة لتناول قضيتي السلام والتنمية في المحيط الأفريقي باعتبارهما قضايا مركزية بالنسبة للقارة الأفريقية، ولحل النزاعات الأفريقية المسلحة.