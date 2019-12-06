Advertisements
Advertisements
Advertisements

حاول مسك يد زوجة شقيقه.. "سائق" يقتل فلاحًا في بني سويف

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:38 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أقدم سائق على قتل "فلاح" مستخدمًا سلاح أبيض "سكين"، عقب محاولته الإمساك بيد زوجة شقيقه داخل منزلها بمركز إهناسيا غرب بني سويف، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته داخل مستشفى بني سويف التخصصي، وضبطت قوات الشرطة المتهم بالواقعة، وقررت النيابة العامة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد استقبال المستشفى المركزي فلاح مصاب بجرح نافذ بالظهر بالجانب الأيسر يدعى "ص.ك.ع" 46 سنة، فلاح، مقيم العزبة الغربية، بقصر الباسل بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم.

وتبين من سؤال المصاب وأقواله أن اثناء استقلاله سيارة ربع نقل غير معلومة البيانات من قرية "ميانة" بمركز إهناسيا، متجهًا إلى محل إقامته بالفيوم أختل توازنه وسقط من الصندوق الخلفي للسيارة وحدثت إصابته، ولا يتهم أحد، ونفى الشبهه الجنائية، وتم تحويل المصاب لمستشفى بني سويف العام لاستكمال العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته داخل المستشفى العام.

وتبين من التحريات والفحص كذب رواية المجني عليه حيث تبين أنه كان متواجدًا بمنزل صديق له يدعى "ع.ح.ح" 51 سنة، جنايني ومقيم عزبة الطيور بقرية البهسمون بمركز إهناسيا، وأنه حاول الإمساك بيد زوجة ابن مالك المنزل، وتدعى "ف.م.ت" 24 سنة، ربة منزل، أثناء تقديمها مشروب الشاى له، فقامت بنهره وأخبرت شقيق زوجها "ع.ع.ح" 21 سنة، سائق، الذي كان متواجد بالمنزل، ما آثار حفيظته فتعدى على المجنى عليه بالضرب بآله حاده " سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته، وفر هاربًا عقب إرتكابة الواقعة.

كما تبين من التحريات وسؤال كلا من: "ف.م.ت"24 سنة، ربة منزل، و"ج.ع.ع" 23 سنة، أحد اجيران، أقرا بصحة ما جاء في التحريات".

وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة على جثمان المتوفي، أفاد بوجود إصابة نافذة بالظهر من الجهه اليسرى، ولا يستطيع الجزم بسبب الوفاة.

وعلى إثر ذلك تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا من ضبط المتهم، والذي أعترف أمام رجال المباحث بتفاصيل الواقعة، وأنه أصاب المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" خاص بمسكنه، وتخلص منها بإلقائها في مجرى مائي بالقرية، وتحرر ممحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث بني سويف جامعة بني سويف بني سويف اهم اخبار محافظة بني سويف اليوم أخبار محافظة بني سويف اليوم

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ أقل من نصف ساعة

يلا كورة Alahly SC مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر الاهلي Alahly SC vs Alhalal يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي مجانا

منذ ساعة و 9 دقيقة

التشكيلة الرسمية لقمة الأهلي والهلال .. «قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني الآن (رابط سريع)

منذ أقل من ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

منذ أقل من ساعتين

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يفاجئ الجميع بتغييرات مدوية في تشكيلة الأهلي أمام الهلال

منذ ساعة و 11 دقيقة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعتين

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر beIN SPORT HD

منذ أقل من ساعتين

تردد قناة «تايم سبورت» الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني.. بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال مجانًا

منذ أقل من ساعتين

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بينهم كفيف.. تجديد حبس المتهمين بقتل سائق "تروسيكل" لسرقته في الشرقية

بينهم كفيف.. تجديد حبس المتهمين بقتل سائق "تروسيكل" لسرقته في الشرقية

حبس 5 أشخاص من أسرة واحدة في قتل مزارع ببني سويف

تجديد حبس فلاح قتل عم زوجته بالشرقية بسب "القايمة"

طعنه بـ"مفك" في صدره.. تجديد حبس "سائق" متهم بقتل صديقه ببني سويف

المؤبد و7 سنوات لطالبة وحبيبها وزوجة أبيها لقتلهم والدتها بسبب الغيرة بالشرقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

08:34 م

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

08:24 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

07:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status