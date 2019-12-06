حاول مسك يد زوجة شقيقه.. "سائق" يقتل فلاحًا في بني سويف



وعلى إثر ذلك تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا من ضبط المتهم، والذي أعترف أمام رجال المباحث بتفاصيل الواقعة، وأنه أصاب المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" خاص بمسكنه، وتخلص منها بإلقائها في مجرى مائي بالقرية، وتحرر ممحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



أقدم سائق على قتل "فلاح" مستخدمًا سلاح أبيض "سكين"، عقب محاولته الإمساك بيد زوجة شقيقه داخل منزلها بمركز إهناسيا غرب بني سويف، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته داخل مستشفى بني سويف التخصصي، وضبطت قوات الشرطة المتهم بالواقعة، وقررت النيابة العامة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد استقبال المستشفى المركزي فلاح مصاب بجرح نافذ بالظهر بالجانب الأيسر يدعى "ص.ك.ع" 46 سنة، فلاح، مقيم العزبة الغربية، بقصر الباسل بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم.وتبين من سؤال المصاب وأقواله أن اثناء استقلاله سيارة ربع نقل غير معلومة البيانات من قرية "ميانة" بمركز إهناسيا، متجهًا إلى محل إقامته بالفيوم أختل توازنه وسقط من الصندوق الخلفي للسيارة وحدثت إصابته، ولا يتهم أحد، ونفى الشبهه الجنائية، وتم تحويل المصاب لمستشفى بني سويف العام لاستكمال العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته داخل المستشفى العام.وتبين من التحريات والفحص كذب رواية المجني عليه حيث تبين أنه كان متواجدًا بمنزل صديق له يدعى "ع.ح.ح" 51 سنة، جنايني ومقيم عزبة الطيور بقرية البهسمون بمركز إهناسيا، وأنه حاول الإمساك بيد زوجة ابن مالك المنزل، وتدعى "ف.م.ت" 24 سنة، ربة منزل، أثناء تقديمها مشروب الشاى له، فقامت بنهره وأخبرت شقيق زوجها "ع.ع.ح" 21 سنة، سائق، الذي كان متواجد بالمنزل، ما آثار حفيظته فتعدى على المجنى عليه بالضرب بآله حاده " سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته، وفر هاربًا عقب إرتكابة الواقعة.كما تبين من التحريات وسؤال كلا من: "ف.م.ت"24 سنة، ربة منزل، و"ج.ع.ع" 23 سنة، أحد اجيران، أقرا بصحة ما جاء في التحريات".وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة على جثمان المتوفي، أفاد بوجود إصابة نافذة بالظهر من الجهه اليسرى، ولا يستطيع الجزم بسبب الوفاة.