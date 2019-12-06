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كاتبة إماراتية: ما نراه في مصر إعجاز بمعنى الكلمة.. والسيسي يسابق الزمن لتحقيق التنمية (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:47 م
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مريم الكعبي
مريم الكعبي
داليا الحسين
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أكدت الكاتبة والأديبة الإماراتية مريم الكعبي، أن مصر تشهد نهضة حقيقية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء في مشروعات الإسكان أو شبكة الطرق، مشيرة إلى أن مصر تتغير للأفضل وهو الأمر الذي يفرح أي مواطن عربي.

وأضافت "الكعبي"، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن ما تحقق في عهد الرئيس السيسي، يمثل إعجازًا بكافة المقاييس، مؤكدة أن القادم سيكون أفضل لمصر.

وأشارت الكاتبة الإماراتية، إلى أن الرئيس السيسي يسابق الزمن لتحقيق التنمية رغم ما يوجهه من حروب على القنوات المعادية، متابعة: "التغيير في مصر يثلج الصدر وإن شاء القادم سيكون أجمل".
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الكلمات المفتاحية

مريم الكعبي توك شو المشروعات القومية الرئيس السيسى التوك شو

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