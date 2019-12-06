مستشار البيت الأبيض: ترامب راضى عن مسار المحادثات التجارية

كشف مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو، اليوم الجمعة، عن أن موعد الخامس عشر من ديسمبر؛ لا يزال قائمًا فيما يتعلق بجولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية من المقرر أن يبدأ سريانها على بضائع صينية، لكن الرئيس دونالد ترامب راض عن مسار محادثات التجارة مع الصين.

وتابع كودلو خلال تصريحات تلفزيونية، ”ليس هناك موعد نهائي في هذا السياق ... لكن تظل الحقيقة أن 15 ديسمبر هو موعد مهم فيما يتعلق بعدم المضي أو المضي في فرض الرسوم ... الأمر برمته سيكون في يد الرئيس"“.

وكان من المتوقع في البداية إتمام اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم في نوفمبر تشرين الثاني قبل جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية من المقرر أن تسري في 15 ديسمبر كانون الأول وتشمل بضائع صينية قيمتها حوالي 156 مليار دولار.

وقال كودلو ”في الحقيقة هي محادثات بناءة .. محادثات شبه يومية.. ونحن في الواقع قريبون.“.