Advertisements
Advertisements
Advertisements

سامح شكري يعقد لقاءً ثنائيا مع وزير خارجية الفاتيكان

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:31 م
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
Advertisements
استقبل وزير خارجية الفاتيكان نيافة رئيس الأساقفة "بول ريتشارد جالاجار"، وزير الخارجية سامح شكري الذي يقوم بزيارة رسمية للفاتيكان.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن اعتزاز الجانب المصري بالعلاقات مع الفاتيكان والتقدير لما تشهده من تطور ملموس وإيجابي في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن المساعي الحثيثة بين الجانبين لنشر قيم التسامح وقبول الآخر ومواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري أكد حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة والفاتيكان فيما يتصل بالقضايا المحورية والهامة بالنسبة للطرفين سواء على المستوى الثنائي أو المستوى الإقليمي ومتعدد الأطراف. 

 كما استعرض شكري الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتعزيز قيم المواطنة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو ما كان محل تقدير من وزير خارجية الفاتيكان.

ومن جانبه، ثمن وزير خارجية الفاتيكان الدور المحوري الذي تقوم به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجهودها لتسوية النزاعات في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث حرص وزير خارجية الفاتيكان على الاستماع للتقييم المصري حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ومنطقة الساحل الأفريقي.

كما أكد شكري موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام تصريحاته، أشار حافظ إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التعاون لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الدولتين، واستمرار التنسيق والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الدولتين الصديقين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير خارجية الفاتيكان سامح شكري بول ريتشارد جالاجار الفاتيكان

أخبار تهمك

التشكيلة الرسمية لقمة الأهلي والهلال .. «قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني الآن (رابط سريع)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 18 ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

منذ نصف ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

يلا كورة Alahly SC مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر الاهلي Alahly SC vs Alhalal يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي مجانا

منذ ساعة و 6 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ ثلث ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ثلث ساعة

فايلر يفاجئ الجميع بتغييرات مدوية في تشكيلة الأهلي أمام الهلال

منذ ساعة و 8 دقيقة

تردد قناة «تايم سبورت» الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني.. بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال مجانًا

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر beIN SPORT HD

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يؤكد على دعم مصر لبوروندي في كافة المجالات

شكري لنظيره الكويتي: موقف مصر ثابت تجاه تعزيز آليات العمل العربي

شكري يبحث مع نظيره المغربي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية (صور)

غدا.. شكري يتوجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول قضايا المنطقة

شكري ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج

"شكري" يلتقي نظيره الباكستاني على هامش مشاركته بقمة مكة‎

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

07:04 م

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

08:24 م

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال السوداني.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر beIN SPORT HD

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status