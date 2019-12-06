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وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يشكل فريق للمرور على مستشفى سفاجا المركزي (صور)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:32 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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كلف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، فريق من الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالمرور على مستشفى سفاجا المركزي، برئاسة الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة التمريض والتفتيش المالى والادارى بالإدارة الصحية بسفاجا وبرفقتهم مديرة المستشفى، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة المرور المستمر والمتابعة.

وتم المرور على جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال وتم مراجعة السجلات وتم المرور على الأقسام الداخلية والأشعة والعناية والمعمل والصيدلية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال اللازمة.

كما تم التأكد أيضا من تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين والتزامهم بالزى الرسمي، مع التأكد من تواجد جميع أفراد الأمن والنظافة ومراجعة الحالة العامة لنظافة المستشفى.
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يشكل فريق للمرور على مستشفى سفاجا المركزي (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يشكل فريق للمرور على مستشفى سفاجا المركزي (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يشكل فريق للمرور على مستشفى سفاجا المركزي (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يشكل فريق للمرور على مستشفى سفاجا المركزي (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يشكل فريق للمرور على مستشفى سفاجا المركزي (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يشكل فريق للمرور على مستشفى سفاجا المركزي (صور)
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