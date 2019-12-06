انقسام الجماهير الهلالية بعد قرار استبعاد نواف العابد من كأس العالم للأندية

انقسام الجماهير الهلالية بعد قرار استبعاد نواف العابد من كأس العالم لأندية



وضمت قائمة اللاعبين المشاركين في مونديال الأندية، 23 لاعباً وهم؛ عبدالله المعيوف ومحمد الواكد ونواف الغامدي ومحمد البريك وكارلوس إدواردو وعلي البليهي وجوستافو كويلار وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وسيبيستيان جوفينكو ومحمد الشلهوب وياسر الشهراني وحسن كادش وعبدالله الحافظ وبافيتيمبي جوميز وأندريه كاريلو وجانج سو وأمير كردي وهتان باهبري ومحمد كنو وسالم الدوسري ومحمد جحفلي وعمر خربين.



فيما غاب عن القائمة نواف العابد، ونواف الغامدي حارس المرمى، وناصر الدوسري في منتصف الملعب وصالح الشهري وذعار العتيبي في الهجوم.



وعانى نواف العابد خلال الموسم الماضي، من الإصابات التي لحقت به وجعلته يغيب عن مباريات هامة للغاية، قبل أن يتعافى بشكل كامل.



انقسام الجماهير الهلالية حول نواف العابد



وشهدت قائمة الهلال استبعاد مجموعة من النجوم المميزة على رأسهم نواف العابد بجانب ناصر الدوسري وصالح الشهري



وسادت حالة من الانتقسام بين الجماهير بعد اعلان القائمة، حيث يرى البعض أنه من الطبيعي استبعاد مجموعة لاعبين، فيما يؤكد البعض الأخر أن نواف من ركائز الفريق الأساسية الذي لا يمكن ابعاده عن البطولة.



ويبرر المؤيدون لقرار استبعاد نواف، بأن اللاعب يحتاج إلى فترة تأهيل عقب رجوعة من الإصابة، خاصة أن القائمة تضم العديد من البدائل في نفس مركزه ويمرون بحالة أفضل في الوقت الحالي.



وأعربت الجماهير عن إعجابها بقرارات لوشيسكو، معتبرين أن قراراته حازمة واحترافية هدفها الأول والأخير مصلحة الزعيم بعيدا عن القرارات العاطفية.



وعلى الجانب الأخر أكدت الجماهير الرافضة أن نواف العابد ضحى كثيرًا من أجل الهلال، وحقه على الهلال أن يشارك في بطولة كأس العالم لأندية، لمساهمته الهامه في استعادة اللقب الآسيوي الغائب، وأن تراجع مستواه حالة مؤقتة، ولا يمكن التغافل عن كل ما قدمه من أجل الزعيم.



سبب استبعاد لوشيسكو لنواف العابد



وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن قرار لوشيسكو بستبعاد نواف العابد جاء بناء على وجهة نظر فنية، على الرغم من جاهزية اللاعب من الناحية البدنية.



ويواجه الهلال فريق الترجي التونسي في افتتاح بطولة كأس العالم لأندية، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.



موقف نواف العابد من قرار استبعاده:-



لم يعلق نواف العابد حتى الآن على استبعاده، وخاض بشكل أساسي مباراة السعودية وقطر أمس الخميس، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف.



انقسمت الجماهير الهلالية بين مؤيد ومعارض بعد قرار الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال؛ باستبعاد نواف العابد من قائمة المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق في قطر في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر القادم.