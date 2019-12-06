ننشر أسماء ١٤ مصابًا في انقلاب سيارة على طريق في الدقهلية

أصيب 14 شخص بينهم ثلاثة أطفال أصغرهم عمره عام بكسور وكدمات متفرقة، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ريع نقل كانت تقلهم على طريق مركز السنبلاوين ناحية قرية العميد بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة ١٤ على الطريق، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين وأبو الصير وتم تحويل حالتين إلى المستشفى الدولي لعمل أشعة وفحوصات.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.



وأكد الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية ان المصابين جميعا يتلقوا العلاج والخدمة الطبية بمتابعة من مدير المستشفي الدكتزر اسامة زاهر ونائبه الدكتور مدحت المنسي



وكشف مصدر طبي عن ان الصمابون هم: إيمان السيد السيد، 35 عام، وآدم الشربيني فرحات، سنة، مصابان باشتباه ما بعد الارتجاع، تحويل الى الدولي، تم تحويلهم إلى المستشفى الدولي، فيما أصيبت أمل عطية جمعة، 11 سنة، جرح بالرأس، ورحمة محمد رمضان، 5 سنوات بكدمة بالانف وجروح بسيطة، وأحمد محمد عبيد العليم، 13 سنة، بكسر في الحوض.



كما أصيبت أحمد رجب محمود، 11 سنة، ومحمد مصباح عبد الله، 14 سنة، ومحمد أحمد خالد، 13سنة، وأمل عوض العيسوي، 50 سنة، بكسر في الذراع الأيمن واشتباه خلع بالكوع، ووردة سامي السعدي، 13 سنة، وحبيبة محمد عوض 39 سنة، بجروح في الرأس، وأسماء حامد، 63 سنة، ومحمود نصر، 13 سنة، وفاطمة زاهر، 9 سنوات.