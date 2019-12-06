عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هشام إسماعيل يكشف عن شخصيات مسرحية "علاء الدين"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:57 م
Advertisements
هشام إسماعيل
هشام إسماعيل
ولاء عبد الناصر
Advertisements
كشف الفنان هشام إسماعيل، عن شخصيات مسرحية "علاء الدين"، وذلك أثناء ضيافته فى برنامج "الجمعة في مصر"، على قناة "مصرmbc" مع الدكتور ياسمين سعيد.

وأوضح "إسماعيل"، أن الفنان أحمد عز يجسد شخصية "علاء الدين"، والممثلة تارا عماد تجسد شخصية "ياسمين"، بينما يلعب هو دور "جعفر الشرير"، ومحمد ثروت يلعب دور "المارد"، بينما يلعب دور "السلطان" الفنان سامي مغاوري.

وأضاف 'إسماعيل' أن التمثيل والإخراج سيكونان على أعلى مستوي، وسيكون فى التكنولوجيا شيء مبهر للجميع موضحاً أن العرض مختلف وجديد.

يشار إلى أن مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد ثروت، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، تارا عماد، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، من إخراج مجدي الهوارى.

يذكر أن آخر أعمال هشام إسماعيل مسرحية "جوازة مرتاحة"، للمخرج محمد جبر وتأليف احمد الملوانى والمسرحية بطولة "ريم الباروى وأحمد صفوت ومنة عرفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

رابط ’’TIME SPORT’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NOW

منذ ساعة الا ربع

يلا كورة Alahly SC مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر الاهلي Alahly SC vs Alhalal يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي مجانا

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ ساعة

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ أقل من ساعة

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

منذ ساعة و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Hilal Omdurman بدون تقطيع يلا شووت رابط الأهلي Champions League

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا AHLY Africa

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ نصف ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الاهلي الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر egypt vs sudan

منذ 34 دقيقة

AHLY VS AlHilal Omdurman caf champions league - بي ان سبورت المفتوحة HD

منذ 37 دقيقة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ 41 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

وصلة رقص لـ ريم البارودي في كواليس جوازة مرتاحة

عرض مسرحية "جوازة مرتاحة" فى الإسكندرية ثانى أيام عيد الأضحى

تارا عماد بديلة روبي في مسرحية "علاء الدين والعفريت"

مجدي الهواري يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من "الشارع اللي ورانا"

روبي تكشف عن سبب انسحابها من مسرحية "علاء الدين والعفريت"

روبي تستعد لعمل فني جديد.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:24 م

«اونلاين on sport» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت elahly today رابط مباشر الاهلي ON

رابط ’’TIME SPORT’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NOW

08:48 م

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا AHLY Africa

08:39 م

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

08:34 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status