هشام إسماعيل يكشف عن شخصيات مسرحية "علاء الدين"

كشف الفنان هشام إسماعيل، عن شخصيات مسرحية "علاء الدين"، وذلك أثناء ضيافته فى برنامج "الجمعة في مصر"، على قناة "مصرmbc" مع الدكتور ياسمين سعيد.



وأوضح "إسماعيل"، أن الفنان أحمد عز يجسد شخصية "علاء الدين"، والممثلة تارا عماد تجسد شخصية "ياسمين"، بينما يلعب هو دور "جعفر الشرير"، ومحمد ثروت يلعب دور "المارد"، بينما يلعب دور "السلطان" الفنان سامي مغاوري.



وأضاف 'إسماعيل' أن التمثيل والإخراج سيكونان على أعلى مستوي، وسيكون فى التكنولوجيا شيء مبهر للجميع موضحاً أن العرض مختلف وجديد.



يشار إلى أن مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد ثروت، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، تارا عماد، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، من إخراج مجدي الهوارى.



يذكر أن آخر أعمال هشام إسماعيل مسرحية "جوازة مرتاحة"، للمخرج محمد جبر وتأليف احمد الملوانى والمسرحية بطولة "ريم الباروى وأحمد صفوت ومنة عرفة.