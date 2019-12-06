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تعرض سوزان نجم الدين للسرقة تعرف على التفاصيل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:54 م
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سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
نادين نجدي
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نشرت الفنانة سوزان نجم الدين، فيدو لها عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" مقطع فيديو وهي تروي تفاصيل تعرضها لعملية سرقة.

وقالت "نجم الدين"، عبر مقطع الفيديو الذي قامت بنشره: "مساء الخير، حابة أشاركم في هذا البوست لسببين، مشان لا يصير فيكم متل ما صار فيا، لأول مرة بسافر بدون هاند باج، حبيت أحط كل أغراضي من ذهب وألماظ وكمبيوتر وموبايلات ومساري بالشنطة الكبيرة، وللأسف صدف إنها إتسرقت وضاعت، فبليز ما تعملوا متلي وديرو بالكم كتير".

واستكملت حديثها قائلة: "السبب التاني حابة أتشكر سيادة اللواء محمد صلاح مدير إدارة البحث الجنائي في مطار القاهرة، والسيد العميد إيهاب شلبي، والسيد العقيد محمد الدنف، والسيد المقدم السيد الجوهري، والسيد الرائد محمد إبو شوشة على إهتمامهم الكبير ومتابعته الدائمة الدقيقة والطويلة والحثيثة، لحتى قدرو يصلوا للفاعل، ووصلوا إلى بيته بمحافظة الشرقية، ورجعولي كل أغراضي، مع أنه كان متصرف بمعظمها، فبشكركم جداً أنتم أهل ثقة وكرم والأمان تحيا مصر".

وعلقت على الفيديو قائلة: "هذا ماحدث معي..؟؟ وشكرا لإدارة البحث الجنائي في #مطار_القاهرة".

وتفاعل الجمهور على الفيديو معلقا: "الله يعوض عليكي يارب ويرزقك أكثر من اللي ضاع منك"، وعلق آخر: "الحمد لله على سلامتك والحمد لله انهم مسكوه فورا"، وقال آخر: "الحمد لله على سلامتك" .

ولدت سوزان في الدريكيش، فهي مهندسة معمارية وممثلة استطاعت أن تترك بصمة في قلوب وعقول الجماهير، بدأت حياتها الفنية في أولى كلية، وعملت كراقصة باليه وفلكلور شعبي في فرقة زنوبيا، وفي نفس ذات اللحظة قامت ببطولة مسرحيتين وشاركت في مهرجانات عربية كثيرة، ومن بعد ذلك كثرت أعمالها الفنية.

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