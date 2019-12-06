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يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال Alahly SC vs Alhalal بث مباشر الاهلي ضد الهلال دوري ابطال افريقيا yalla kora اون

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:50 م
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بوابة الفجر
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يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال Alahly SC vs Alhalal، اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري، على ستاد الأهلي، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مباشر في نقل مباشر وحصري اليوم بجودة عالية من خلال موقع كورة أون.

يلا كورة مشاهدة مباراة  الأهلي والهلال
بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، على ستاد الأهلي، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويمكن متابعة المباراة في نقل مباشر وحصري أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر الب المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.

يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة اليوم الأهلي، حيث يحل المركز الرابع بدون نقاط، ومن أن يلتقى بنظيرة الهلال، على ستاد الأهلي، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبر موقع أون.

يلا كورة مشاهدة مباراة الهلال
بث مباشر مباراة اليوم الهلال، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة  الأهلي، على ستاد الأهلي، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبر موقع كورة أون.

موعد مباراة الأهلي والهلال دوري أبطال أفريقيا
الساعة 09:00 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 10:00 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 10:00 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 10:00 مساء بتوقيت فلسطين.

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